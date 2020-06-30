شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» عن تحفظ إثيوبيا بشأن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن: «غير مفهوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح وهناك اهتمام من أعضاء مجلس الأمن بما عرضته مصر حول ملف سد النهضة.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن ملف سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن هناك عدة مسارات بشأن ملف سد النهضة لكى نتلافي أي صراع حول القضية.

وأوضح وزير الخارجية أنه لدينا أطروحات موضوعية وقانونية لعرض ملف سد النهضة، مؤكدا أن تحفظ إثيوبيا على عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن غير مفهوم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلبوا تقارير دورية حول ملف سد النهضة للنظر والتداول حول مشروع قرار بهذا الشأن، مشددا على أن مصر تبدي دائما حسن النية في قضية سد النهضة ونأمل أن تأتى المفاوضات القادمة بنتيجة ايجابية.

ولفت شكري إلى أن فترة تولي الإخوان الحكم أدت إلى توتر علاقات مصر الخارجية ووثورة 30 يونيو أعادت لمؤسسات الدولة الإضطلاع بمسئولياتها كاملة، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع سياسة خارجية مبنية على التعاون المشترك بعد ثورة 30 يونيو.

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