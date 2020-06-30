شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: إضافة 26 قرية جديدة للمرحلة الثانية من «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، عن إضافة وزارة التنمية المحلية 26 قرية جديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، ليصبح إجمالي عدد القرى التي تستهدفها المرحلة الثانية 61 قرية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ سوهاج، لعرض مؤشرات الموقف التنفيذي النهائي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، بحضور أعضاء وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة.

وقال القاضى، إنه سيتم بدء الأعمال في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فور الإنتهاء من حصر الإحتياجات اللازمة للقرى المضافة، من خلال لجان التنمية المشكلة بالوحدات المحلية المختلفة.

وأضاف أن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة جرى تنفيذها في ٢٩ قرية، بقيمة مالية بلغت ١٠٢ مليون جنيه، وتنوعت هذة المشروعات ما بين تأهيل المنازل، وتوصيل المياه والصرف الصحي، والكهرباء، ورصف الطرق، وتأهيل الوحدات الصحية، ومراكز الشباب، وأعمال البنية التحتية.وأعرب نائب محافظ سوهاج، عن شكره لفريق الوحدة ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي المبادرة بالوحدات والقرى التابعة، وذلك على مجهوداتهم في متابعة إنجاز وتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى المدرجة بالقرى المستهدفة، وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية.