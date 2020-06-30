شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: بدء إنتاج 10 آلاف كمامة قماش صحية كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للبدء في إنتاج كمامات قماش صحية مطابقة للمواصفات، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في إنتاج 10 آلاف كمامة قماش كمرحلة أولى.

وقال المحافظ- في بيان- إن البروتوكول يشمل وضع 3 ورش للخياطة والتفصيل تابعة لمديرية القوى العاملة، ضمن 3 مراكز للتدريب المهني الثابت في مدينتي سوهاج، وطهطا، وحى الكوثر، تحت خدمة إنتاج وتصنيع كمامات صحية قماشية مطابقة للمواصفات ومستوفية للشروط الصحية التي اشترطتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بالمشاركة بفريق العمل المدرب على تصنيع الكمامات لديها، وتوفير المواد الخام المستخدمة في عملية الصناعة، واعتمادها من مديرية الصحة، مع التزام شركة المياه بعمل التعقيم اللازم وتغليف الكمامات بمعاملها المختصة.

وثمّن محافظ سوهاج، المبادرة التي يسرى تنفيذها لمدة 6 شهور قابلة للتجديد، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود والتعاون البناء بين جميع الأطراف لمواجهة الظروف الراهنة.

وقام بتوقيع البروتوكول، كلا من الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة، واللواء محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.