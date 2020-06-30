شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 135 مليون جنيه.. بروتوكول بين محافظة المنوفية و«العربية للتصنيع» لتطوير البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع ممثلي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع، بشأن المساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية «135» مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي هذا انطلاقًا وتفعيلًا للدور المجتمعي للبنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما أحد روافد التنمية التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد القومي.

ويتضمن البروتوكول توفير المعدات اللازمة لجمع القمامة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها عدد«3» لوادر، و«5» سيارات قلاب سعة 30طن و«5» سيارات قلاب سعة 50 طنا، وكذا نقل ما يقرب من 500 إلى 600 ألف طن قمامة من مناطق التجميع والتي تقع في قلب المحافظة إلى المدفن الصحي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظًا على البيئة.

كما تتضمن البروتوكول رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق العشوائية بمدينة سرس الليان ومنوف وذلك من خلال النهوض بكفاءة البنية التحتية للصرف الصحي والرصف والإنارة ومياه الشرب بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الوثيق مع جميع الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية والنهوض بمستوي وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة.

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