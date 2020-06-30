شكرا لقرائتكم خبر عن مد التقدم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال حتى 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد نظرًا لظروف كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية واللغات والخاص" للعام الدراسي 2020/2021.

كانت الوزارة أكدت أنه بالنسبة للتقديم في المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم، وفي حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في القدم لها ولديه "صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيًا.



وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيًا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الالكتروني وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي يتم قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به ويلزم على ولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.