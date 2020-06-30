شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تهنئ جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. واتسمت مظاهرات الـ30 من يونيو بالطابع السلمى، ولم تنجر إلى دعاوى العنف التى صدرت عن جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتحالفة معها غير منصة رابعة حيث اعتصم أنصار الرئيس ألمعزول وكانت السمة الرئيسية فى هذا الاعتصام الدعوة والتحريض على العنف.

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وأسفرت دعاوى التظاهر فى 30 يونيو عن سقوط مشروع الإخوان فى الحكم والدستور الذى تم إعداده فى عهد مرسى ولم يكن محل توافق من المصريين لما تضمنه من محاولات لتغيير هوية مصر حسبما اتفقت القوى السياسية والاجتماعية انذاك.

كانت لثورة الـ30 من يونيو تغييرات ضخمة فى المنطقة، حيث بدأ مسلسل سقوط الإخوان وتيار الإسلام السياسى بعد فشل التجربة فى مصر بينما فر عناصر الإخوان الى تركيا وقطر حيث أصبحوا جزءا من محور معادى لغالبية الدول العربية.