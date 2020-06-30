شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: لم يرد لنا أى بلاغات برصد تماسيح بترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت وزارة البيئة، أنها لم تتلق أى بلاغات رسمية برصد أى تماسيح في ترعة المريوطية، وبالتالى لم يصدر عنها أى تصريحات خاصة بهذا الموضوع.
وجاء ذلك بعد تداول عددا من المواقع، معلومات خاصة بظهور تماسيح في ترعة المريوطية، ونسب تصريحات غير صحيحة لوزارة البيئة، بإصادارها قرار بتشكيل لجنة من قبل المختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.
وهو ما نفته وزارة البيئة، مؤكدة أنها لم تتلق أى بلاغات خاصة بوجود تماسيح بترعة المريوطية.
من ناحية أخرى، كانت قد نجحت وزارة البيئة، فى إعادة إطلاق 8 تماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة وفريق وحدة التماسيح وشرطة البيئة والمسطحات وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بالتنوع البيولوجى والحياة البرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية التنوع البيولوجى والتصدى لمحاولات الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية .
وأكدت أنه تم معاينة التماسيح وإجراء كافة القياسات المطلوبة عليها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق، وذلك فى إطار جهود الوزارة فى تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وكذلك اتفاقية سايتس .
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