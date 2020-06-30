شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: لم يرد لنا أى بلاغات برصد تماسيح بترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة البيئة، أنها لم تتلق أى بلاغات رسمية برصد أى تماسيح في ترعة المريوطية، وبالتالى لم يصدر عنها أى تصريحات خاصة بهذا الموضوع.

وجاء ذلك بعد تداول عددا من المواقع، معلومات خاصة بظهور تماسيح في ترعة المريوطية، ونسب تصريحات غير صحيحة لوزارة البيئة، بإصادارها قرار بتشكيل لجنة من قبل المختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.

وهو ما نفته وزارة البيئة، مؤكدة أنها لم تتلق أى بلاغات خاصة بوجود تماسيح بترعة المريوطية.

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