شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة والمستهدف 481 ألف طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستهدف مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 غدا الأربعاء بأحياء ومراكز وقرى المحافظة من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأكد محافظ الجيزة، فى بيان منذ قليل، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو 481 ألفا و477 طفلا على مستوى الإدارات الصحية، وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال 277 فريق مدرب، وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

من جانبه، ناشد الدكتور محمد منصور، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، المواطنين باحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول الى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.