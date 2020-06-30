شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوزبكستان بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سفير أوزبكستان بالقاهرة أبييك عارف عثمانوف، اليوم الثلاثاء، التهنئة لمصر الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مضيفًا أن أوزبكستان وسفارتها بالقاهرة تفتخر بالملايين من المصريين العظماء الذين خرجوا إلي الشوارع في 30 يونيو عام 2013.
وأشار عثمانوف، في بيان نُشر على صفحة فيسبوك، إلى أن الأمة المصرية صنعت التاريخ مرة أخرى واستعادت عزتها الوطنية وهويتها لإنقاذ الدولة والمنطقة من الفوضى وعدم اليقين، مشيدًا بدور المصريين الذين كتبوا فصلا جديدا لمصيرهم ووقفوا بحزم لحماية الأمن القومي ودعمهم للاستقرار والتنمية.
وأعرب عن إعجابه بالمشروعات التي تم تنفيذها في مصر في الست السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الانجازات الهامة تحققت تحت القيادة الشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات السياسة الخارجية والصناعة والتعليم والشباب والعلوم والطيران والسياحة والاسكان والبنية التحتية، وهو ما ساهم في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في مصر.
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