شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر" تشيد ببسالة قوات الأمن فى التعامل مع الإرهاب فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببسالة القوات المسلحة في مكافحة التطرف والإرهاب في سيناء، حيث أسفرت عملياتها الأخيرة اليوم في القضاء على إرهابيين، في منطقة جلبانة، شمال سيناء.

وطالبت المنظمة بضرورة استمرار جهود قوات الأمن على كافة الأصعدة فى مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية لا ترعى حرمة لمؤمن، ولا لنفس بشرية، ولا لممتلكات فردية أو قومية، ولكنهم يحادون الله ورسوله.

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وكان قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات حول وجود عناصر إرهابية في المنطقة المذكورة، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وتم رصد الإرهابيين داخل سيارة وهما يرصدان قوات الأمن لأجل استهدافها، وحينما أدركا أنهما باتا محاصرين، قاما بإطلاق النيران بكثافة صوب القوات الأمنية، وعندئذ جرى التعامل معهما.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.