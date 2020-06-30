شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقرر عودة العمل بكافة قطاعات الوزارة بكامل الطاقة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس كامل الوزير النقل عودة العمل بالوزارة وكافة قطاعاتها من هيئات وشركات بكامل طاقتها البشرية بدون أو استثناءات بما فى ذلك أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وراعيات الأطفال الأقل من 12 عام. ونص قرار وزير النقل على عودة العمل لطبيعتها مع استمرار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من تنظيف وتعقيم باستمرار وفقا للارشادات التى تصدر من وزارة الصحة. وحظر قرار وزير النقل التواجد بأى من هيئات وشركات الوزارة ومكاتب الموظفين بدون ارتداء الكمامات الواقية مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى موظف مخالف. Advertisements وأكد القرار على منح الإجازة الاستثنائية للمصاب بكورونا والمخالط له فقط شرط صدور تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية يؤكد استحقاقه لهذه الإجازة.

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