شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التعليم العالى تنشر استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيديو جديد يرصد استعداد الجامعات والمعاهد لاستقبال طلاب السنوات النهائية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإجراءات احترازية ووقائية مشددة. Advertisements وتضمن الفيديو إجراءات الوقاية المطبقة بالجامعات خلال امتحانات الفرق النهائية والتى تتضمن إجراءات تعقيم المدرجات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان وتوفير كبائن تعقيم بالإضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعى داخل اللجان . ومن المقرر ينطلق ماراثون امتحانات الفرق النهائية بالجامعات بداية من غدا 1 يوليو ، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والذى حدد أن تبدأ أعمال امتحانات الفرق النهائية بداية يوليو ، حيث أنهت الجامعات المصرية استعداداتها لامتحانات طلاب الفرق النهائية من حيث تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل الحرم الجامعى ولجان الامتحانات، ويبلغ عدد طلاب الفرق النهائية حوالى 400 الف طالب بمختلف الكليات.

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