شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيسي تحدث باسم القارة فى جميع المحافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة عبد الفتاح السيسى فى كل الفاعليات الأفريقية والمحافل الدولية ساهمت فى تقوية العلاقات المصرية الدولية، موضحاً أن السيسى تحدث باسم القارة فى جميع المحافل الدولة وساند قضاياها.

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وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن الدولة استطاعت ضم كل العواصم الأوروبية لتاييد ثورة 30 يونيو، ومصر سعت لعلاقات متوازنة ومتكافئة مع دول العالم، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم أن مصدر القوة يحتاج للحكمة.

وجه نواب البرلمان تحية للشعب المصرى، والقيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكى السابعة لثورة 30 يونيو، التى خلصت البلاد من الجماعة الإرهابية، واصفين ثورة يونيو بأنها أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، وأنها بدون هذه الثورة لم تكن هناك مؤسسات أو دولة، خاصة وأن مصر هى المستهدفة، ولكن وعى الشعب أفسد كل هذه المخططات.