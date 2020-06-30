شكرا لقرائتكم خبر عن "تونس" أولى الوجهات العربية التى تهبط بها مصر للطيران بعد استئناف حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدآ الأربعاء، تشغيل رحلاتها الجوية لأكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، باستثناء رحلات عودة العالقين بالخارج والشحن الجوي، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو، واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر .

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن أولي الرحلات التي ستغادر المطار إلي الدول العربية بعد قرار عودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية هي رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران والتي تحمل رقم MS843 وتقل 100 راكبا ومن المقرر أن تغادر إلي تونس، في تمام الساعة 8:00 صباحاً، لتكون بذلك أول رحلة منتظمة تغادر إلي دولة عربية منذ توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

كان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.