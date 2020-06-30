شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1103 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 6 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 6 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1103 من المصريين العالقين، بإيطاليا، و المملكة العربية السعودية، و الكويت، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين لشركة مصر للطيران الأولي قادمة من مدينة ميلانو علي متنها 196، والثانية قادمة من جدة وتقل 210 راكبا، كما استقبل المطار رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض أقلت علي متنها 215 راكبا من المصريين، و استقبل المطار رحلتين لشركة النيل للطيران الأولي قادمة من الرياض وتقل 174، والثانية قادمة من الكويت وتقل 134 راكبا، ورحلة خطوط فلاي ناس للطيران القادمة من الرياض وعلي متنها 174 راكبا من المصريين.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من غدا الاربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.