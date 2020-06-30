شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل حضور الموظفين فى الديوان اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل خطة العمل بالديوان والقطاعات المختلفة بداية من 1 يوليو المقبل، مؤكدة انتظام العمل بالديوان مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة، مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي والمرأة الحامل والتي ترعى طفلا أقل من 12 سنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة، منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته، ومنح الموظف الذي يثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفاءه، مع أنه يجوز لرؤساء الجهات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم استدعاء الحاصلين على إجازة استثنائية من أصحاب الأمراض المزمنة وتكليفهم بالعمل من المنزل

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وتابعت الوزارة: تعتبر الإجازات الاستثنائية المشار إليها مدفوعة الأجر وفقا لأحكام المادة 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فيما عدا سبل الاثابة التي تتطلب المشاركة الفعلية حسب رؤية الرئيس المباشر، مع الزام كافة الموظفين بإرتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك.