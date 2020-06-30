شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم المشروعات الصغيرة المتأثرة بكورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكتب الإقليمي في مصر أنه بدأ إستطلاع وطني للتوصل إلى تقييم آثر جائحة كوفيد -19 على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر لتصميم برامج لمساعداتهم على التكيف وإعادة بناء مشروعاتهم بشكل أفضل

وأوضح البرنامج الإنمائي إلى أن الاستطلاع والتقييم يأتي بالتنسيق ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للوصول الى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في مستلزمات الانتاج بسبب تداعيات وباء كورونا وتقديم كافة المساعدات .

وأوضح البرنامج أن المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل أكثر من 90٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتمثل 70٪ من فرص العمل، وخاصة للنساء، وتساهم بنسبة تصل إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.