شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الاسمرات احتفالا بـ30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضى وشهد الاحتفال مهرجانا للطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات تحت شعار "ارفع رأسك فوق " .

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