شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: انخفاض عائدات الفنادق فى الشرق الأوسط لـ78.4% خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير صدر حديثا عن مؤسسة هوت ستاتس، المختصة بتحليل نسب اشغال الفنادق، إن فنادق المنطقة فى الشرق الأوسط شهدت تراجعا شهر مارس، ثم انهارت فى شهر أبريل، ولكن بحلول شهر مايو بدأ الأمل يعود للصناعة من جديد ولكن ببطء.

وأشار التحليل إلى أن شهر مايو شهد تحولا هاما فى المنطقة فى إجمالى الإيرادات والربحية للفنادق، فقد انخفض العائد لكل غرفة متاحة فى المنطقة بشكل حاد بعد شهر فبراير وأصبح الوضع مظلما، ولكن فى شهر مايو وصل إلى 23.03 دولارً، والذى على الرغم من انخفاضه بنسبة 78.4% عن نفس الشهر من العام الماضي، إلا أنه ارتفع بنسبة 5.9% مقارنة بشهر أبريل.

وأكد أنه رغم ارتفاع معدل الإشغال فى الشهر، فقد انخفض متوسط المعدل بنسبة 14.5% فى مايو عن شهر أبريل، مما يشير إلى استسلام أصحاب الفنادق فى المنطقة للتضحية بالأسعار من أجل إعادة التشغيل والحياة لفنادقهم.

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وأظهر التقرير أن إجمالى الإيرادات للغرفة الواحدة خلال شهر مايو نمت بنسبة 10.5% مقارنة بالشهر السابق أبريل، مدعومة بإيرادات الأغذية والمشروبات والتى شهدت زيادة بنسبة 25%. ففى خلال شهر مايو نمت إلى 36.19 دولار أمريكي، أى بنسبة انخفاض -80.6% عن نفس الشهر من العام الماضى 2019. وعن إجمالى الربح التشغيلى لكل غرفة متاحة، هوى إلى المنطقة السلبية خلال شهرى أبريل ومايو.

ولفت التقرير إلى انه رغم أن إجمالى الربح التشغيلى لكل غرفة متاحة خلال شهر مايو ظل سلبياً بالدولار، فإنه كانت أفضل بنسبة 20% عن شهر أبريل الذى سبقه، ولكن لا يزال منخفضًا بنسبة -120,8% على أساس سنوي.

واستمرت النفقات فى الانخفاض، فقد انخفضت نفقات العمالة بنسبة -50,6%، والنفقات العامة الإجمالية بنسبة 50,5% على أساس سنوي. فى الوقت نفسه كانت تكاليف العمالة والنفقات العامة ثابتة نسبيًا، وهى علامة على توازن الصناعة وسط عودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية. واتسم شهر مايو أيضا بالافتقار إلى الإيرادات الإضافية، حيث انخفض إجمالى إيرادات الأطعمة والمشروبات إلى 11,41 دولار أمريكى على أساس كل غرفة متاحة، والتى انخفضت بنسبة -87% على أساس سنوي) ومواصلة إجمالى الإيرادات للغرفة الواحدة المتاحة TRevPAR الانخفاض، بالرغم من أنه ارتفع بنسبة 10% عن أبريل (بانخفاض -85,8٪ على أساس سنوي). وهناك المزيد من التفاؤل على الرغم من أن إجمالى الربح التشغيلى لكل غرفة متاحة ظل سلبيا فى شهر مايو (-0,61 دولار)، إلا أنه قريبا من نقطة التعادل وأعلى بنسبة 90% من رقم شهر أبريل.