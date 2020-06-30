شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مدينتى أوسيم ومنشأة القناطر ويوجه بتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر، لمتابعة حالة النظافة والتزام المحال بالإجراءات الوقائية، ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ووجه اللواء أحمد راشد، برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة النظافة، مشيرًا إلى أن رفع المخلفات يساهم في القضاء على الأمراض ومنع انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام.

وطالب محافظ الجيزة رؤساء المدن خلال الجولة بتكثيف الحملات على المحال لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية وكذلك المرور على المقاهى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندسة نجوى السيد مدير مديرية الطرق، ومحمد عبد الراضى، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم .

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وكان أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمشروع تطوير كورنيش ترعة المريوطية بالهرم، لمتابعة أعمال التنفيذ، كما تفقد مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة للوقوف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد أعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والدهانات والأثاث ودهان الغرف من الداخل وتطوير الآسرة والمفروشات وتدعيم المدينة بعدد ألف مرتبة جديدة بالمبان رقم 2 و4 وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بالإضافة إلى أنه جارى العمل علي توفير مبردات للمياه.

وأضاف المحافظ، أن المبانى التى تم تطويرها تتكون من خمسة أدوار وتحتوى على 335 وحدة إقامة منهم غرف أحادية وغرف ثلاثية لتسع حوالى 361 طالب والمدينة بوجه عام تسع لحوالى 2000 طالب .

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تهدف الي توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات المغتربين وذلك لتعويض الجو الأسرى وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق الدراسي وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والارتقاء بمستوى العاملين بالمدينة ورفع كفاءة المباني والاثاث بالإضافة إلى تطبيق نظم الادارة الحديثة والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.