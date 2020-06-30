شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق لدى القاهرة: حريصون على تواجد شركات مصرية للمساهمة بإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ونقل السفير الدليمى - بحسب بيان للسفارة العراقية - فى بداية اللقاء للدكتور مدبولي، تحيّات وتقدير دولة رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمى ووزير الخارجية فؤاد حسين، مع تمنياتهما للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والازدهار، ورغبة العراق فى تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر ما بين البلدين.

هذا ورحَّب رئيس الوزراء مدبولى ، بالسفير الدليمي، مُشيداً بعمق علاقات التعاون التاريخية بين البلدين الشقيقين اللذين يُعدان من الدعائم الأساسية للوطن العربى بحكم القدرات البشرية واللوجستية المتوفرة بهما، مشدداً وفى ظل الظروف الصحية الراهنة، على دعم مصر للعراق واستعدادها الفورى لتجهيزه بالمعدات الطبية والمستلزمات التى ستساعده فى مواجهة فيروس كورونا، موجهاً من جانب آخر بالتخفيف عن كاهل المصابين بالفيروس من أبناء الجالية العراقية المقيمة فى مصر، من خلال تخفيض رسوم العلاج المستوفاة منهم.

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من جانب آخر أكد مدبولى حرص مصر للمشاركة فى جهود الأعمار من خلال تشجيع القطاع الخاص المصرى للمشاركة بفعالية باستثماراته، وتقديم الخبرة الفنية لتنمية واعمار المحافظات العراقية المتضررة من تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً على موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، ورفض أى تدخلات خارجية، مرحباً بتوجه القيادة العراقية الجديدة لتطوير علاقاتها مع محيطها العربي، من أجل عراق عربى قوى موّحد.

ومن جانبه أكد السفير الدليمي، حرص العراق على تعزيز مختلف مناحى العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، خاصة الاقتصادية من خلال تفعيل أُطر التعاون القائمة والتوسع فيها، مُعرباً عن تطلع العراق إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية المساهمة فى عمليات إعادة الإعمار.

وبحث الجانبان بعدها، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة والمُقرر عقدها قريباً جداً فى بغداد برئاسة رئيسى وزراء البلدين.