إحباط خطة إرهابية لإفساد احتفالات 30 يونيو.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، إحباط خطة إرهابية لإفساد احتفالات 30 يونيو.. تصفية عنصرين قبل تنفيذ أعمال تخريبية فى شمال سيناء بالتزامن مع ذكرى الثورة.



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ـ إحباط خطة إرهابية لإفساد احتفالات 30 يونيو.. تصفية عنصرين قبل تنفيذ أعمال تخريبية فى شمال سيناء بالتزامن مع ذكرى الثورة

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