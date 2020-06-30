شكرا لقرائتكم خبر عن بالطائرات الورقية وأسراب الحمام.. بدء احتفالية 30 يونيو بالأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحى الأسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حى الأسمرات الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.

تضمن الحفل إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر والحمام الزاجل، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن هواية الطائرات الورقية انتشرت بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات المصرية، ولكن بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر، ما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالاًت الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعى والكفاح فى استعادة الدولة المصرية إلى بر الأمان وتصحيح المسار.

وتشارك الأسرة المصرية فى احتفال مصر بثورة 30 يونيو بطائرة ورقية تحمل علم مصر، وفى أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي .

وبدأ مهرجان "ارفع رأسك فوق" فى تمام الساعة الخامسة عصراً، كما يتضمن أيضا الاحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية الكشفية ، وأسراب الحمام في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو.