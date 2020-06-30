شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكي: مستمرون فى مشروع التأمين الصحى الشامل لصناعة مستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى شهر يوليو عام ٢٠١٩، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه الشهرى اليوم، وذلك بمحافظة بورسعيد بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

وافتتح الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، جلسة مجلس إدارة الهيئة، لاستعراض محاور الهيئة من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة والاعتماد والمحور المالى والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتوفير الأدوية والمستلزمات ومتابعة البنية التحتية وأعمال التطوير ومحور الرقابة والمتابعة واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.

وخلال الاجتماع أشارت وزيرة الصحة إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة فى التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الوزيرة أن عدد المسجلين بالمنظومة فى محافظة بورسعيد بلغ 587 ألفًا و 844 مواطنًا منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد فى شهل يوليو من العام الماضي، مضيفة أنه تم فتح 179 ألفًا و 181 ملف أسرة إلكترونيًا بالمنظومة. وأضافت الوزيرة أن عدد المنشآت الصحية المنضمة للمنظومة فى بورسعيد بلغ 31 وحدة صحة طب أسرة و8 مستشفيات، كما تم إجراء أكثر من 20 ألف عملية جراحية داخل مستشفيات المنظومة.

Advertisements

وأكدت وزيرة الصحة أنه رغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن منظومة التأمين الصحى الشامل استمرت فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، من خلال منظومة متكاملة مستقلة من النواحى المالية والإدارية والقوى البشرية، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات وبدء التشغيل التجريبى لإطلاق المنظومة فى باقى محافظات المرحلة الأولى الخمس بداية من الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية ثم أسوان والسويس تباعًا حتى نهاية العام الحالي.

وأشار السبكى إلى أن تزامن ذكرى تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مع ذكرى ثورة 30 يونيو يؤكد أن رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستثمر فى بناء الإنسان المصري، وخاصة فى القطاع الصحي، فبدون صحة لن يكون هناك تنمية وقيادة للمستقبل.

وأكد السبكى أن كل الدعم مقدم لمشروع التأمين الصحى الشامل حيث أن صحة الإنسان المصرى تعنى صناعة مستقبل مشرق للبلاد.

ومن جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن فخره بكون محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات التى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتم وضع البنية التحتية للخدمة الطبية المقدمة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه بفضل مجهودات وزارة الصحة والسكان، ومشروع التأمين الصحى الشامل استطاع المريض الحصول على الخدمة الطبية اللائقة خلال جائحة فيروس كورونا. وأضاف الغضبان أن أهالى محافظة بورسعيد يتلقون الرعاية الطبية على أعلى مستوى بمستشفيات التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن المواطن لم يعد بحاجة للسفر إلى محافظة أخرى لإجراء عملية جراحية، حيث نجحت المنظومة إجراء العديد من العمليات الدقيقة داخل محافظة بورسعيد.

وفى نهاية الاجتماع سلم الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية درع الهيئة، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موجهًا الشكر إليها لدعمها الدائم لهيئة الرعاية الصحية الذى ساهم فى استمرار المنظومة ونجاحها رغم كل التحديات، كما أهدت الوزيرة درع الهيئة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لدوره الكبير فى مساندة المنظومة بالمحافظة.