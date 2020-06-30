شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية:التضامن لم ترسل مخاطبات بشأن غلق الحضانات غير المرخصة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات فى غلق الحضانات غير المرخصة، أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التضامن لم ترسل لها أية مخاطبات حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية معلومات عن عودة فتح الحضانات حتى الآن ولم تتلق خطابات من وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الشأن.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت عن عدد من الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها التى تشمل وجود شخص ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات فى غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التى سيتم فتحها هى الحضانات المرخصة التى تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات ، كما أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.