شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار منح اللواء العصار رتبة الفريق الفخرى ووشاح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٠، بمنح الدكتور محمد سعيد أحمد العصار رتبة الفريق الفخرى، وكذلك وشاح النيل.





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