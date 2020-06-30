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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار منح اللواء العصار رتبة الفريق الفخرى ووشاح النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٠، بمنح الدكتور محمد سعيد أحمد العصار رتبة الفريق الفخرى، وكذلك وشاح النيل.
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