شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدر قراراً بزيادة المعاشات بدءاً من الغد بنسبة 14% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءاً من 1-7-2020 بنسبة 14%. Advertisements نشر القرار في الجريدة الرسمية.























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