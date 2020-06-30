شكرا لقرائتكم خبر عن كشف جديد عن الذهب فى الصحراء الشرقية باحتياطى مليون أوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجارى للذهب فما تفاصيل هذا الكشف؟ وما حجم الاحتياطي المتاح فيه؟ يقع بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية وهي منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية وقامت شركة الثروات والموارد للتعدين بالخدمات الاستكشافية. ويوفر الكشف الجديد احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى Advertisements كما تصل نسبة استخلاص الذهب منه 95٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص -وميزه هذا الكشف هو انه يوفر إجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة بأكثر من مليار دولار. - ويعد هذا الكشف نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب. - وسيتم استغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية. بعد أن تم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف

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