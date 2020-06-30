شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار منح الإجازات الاستثنائية للمعلمين العاملين بمدارس الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، استمرار منح الإجازات الاستثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم بما لا يؤثر على أعمال الامتحانات وبما لا يعوق اى أعمال أو مهام يتم التكليف بها كما يجوز لمديرى المديريات التعليمية تنظيم العمل بما يراه مناسبا ومحققا للصالح العام وحتى إشعار أخر.

واوضحت أن قرار منح الإجازات يتم بموجب قرار رئيس الوزرء، وبما لا يؤثر على سير اعمال الامتحانات أو اى مهام يتم التكليف بها من جانب الوزارة، موضحة أن هذا يأتى ضمن اجراءات خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات احتمالية لفيروس كورونا المستجد .

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل خطة العمل بالديوان والقطاعات المختلفة بداية من 1 يوليو المقبل، مؤكدة انتظام العمل بالديوان مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة، مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفى والمرأة الحامل والتى ترعى طفلا أقل من 12 سنة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته، ومنح الموظف الذى يثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفاءه، مع أنه يجوز لرؤساء الجهات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم استدعاء الحاصلين على إجازة استثنائية من أصحاب الأمراض المزمنة وتكليفهم بالعمل من المنزل.