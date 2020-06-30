176 هنديا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط الهندية متجهة إلى دلهي وهو بانيسوار كولكاتا على متنها 176 راكبا من العالقين بالقاهرة، والذين منعهم تعليق حركة الطيران من السفر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الحركة خلال الشهور الماضية .
وقالت مصادر بالمطار، تم إنهاء إجراءات سفر الركاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور دخولهم الصالة وحتي صعودهم الطائرة .
يذكر أن شركة مصر للطيران تستأنف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة، لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران.
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