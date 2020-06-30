إحباط تهريب 13 ألف عبوة منشطات محظورة عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب 13 ألفا و660 عبوة منشطات محظور تصديرها للخارج.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بتصدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير حاوية لإحدى الدول العربية عبارة عن "أدوات منزلية" ،وإخفاء كميات من العقاقير الطبية "منشطات" ضمن مشمولها.

وتقدمت الشركة للجهات المعنية بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة من حيث الصنف والنوع والكمية؛ بقصد تهريبها لخارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لكشف وجرد مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط 13660 عبوة منشطات عبارة عن عسل نحل ماركات مختلفة "مجهولة المصدر" ومحظور تصديرها للخارج.