متجهة لإحدى الدول العربية.. الداخلية تحبط تهريب 13660 عبوة منشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد، داخل حاوية أدوات منزلية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الإسكندرية بتصدير حاوية لإحدى الدول العربية عبارة عن "أدوات منزلية"، وإخفاء كميات من العقاقير الطبية "منشطات" ضمن مشمولها، وتقدمت الشركة للجهات المعنية بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة "من حيث الصنف والنوع والكمية"؛ وذلك بقصد تهريبها لخارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لكشف وجرد مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط (13660 عبوة منشطات عبارة عن عسل نحل ماركات مختلفة "مجهولة المصدر" ومحظور تصديرها للخارج)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر وضبط قضايا التهريب.