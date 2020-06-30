مصر | إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد داخل حاوية أدوات منزلية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الإسكندرية بتصدير حاوية لإحدى الدول العربية عبارة عن "أدوات منزلية" وإخفاء كميات من العقاقير الطبية "منشطات" ضمن مشمولها، وتقدمت الشركة للجهات المعنية بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة "من حيث الصنف والنوع والكمية"، وذلك بقصد تهريبها لخارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لكشف وجرد مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط (13660 عبوة منشطات عبارة عن عسل نحل ماركات مختلفة "مجهولة المصدر" ومحظور تصديرها للخارج).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر وضبط قضايا التهريب.

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وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.