أخبار مصر | "مترو هليوبوليس وكافيتريا تراثية".. شاهد محتويات حديقة قصر البارون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "مترو هليوبوليس وكافيتريا تراثية".. شاهد محتويات حديقة قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر حديقة قصر البارون ضمن أبرز معالم القصر، وتضم عدد من القطع الأثرية أو التراثية، إلى جانب عدد من الخدمات.

وتضم حديقة القصر أقدم عربة ترام سارت في شوارع وطرقات مصر القديمة، وتحمل لافتة هليوبوليس، وهي اسم المدينة الذي أطلق عليها ساعة تأسيسها.

كما تضم الحديقة أقدم سيارات تجولت في طرقات مصر الجديدة، إحداها طراز رولزرويس، والأخرى طراز مرسيدس.

خدمات الحديقة