أخبار مصر | غدًا.. نادي "النادي" يستقبل أعضائه بعد عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. نادي "النادي" يستقبل أعضائه بعد عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر غدا الأربعاء، أبوابه لاستقبال أعضائه فى أول يوم لعودة النشاط الرياضي داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناءا على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادي بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى.

ويفتتح النادي أبوابه وفقا للأكواد التى أعلنها الدكتور أشرف صبحي فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضي، تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

وقام مجلس الامناء المكلف بادارة النادى بتخصيص بوابات خاصة لتعقيم الأعضاء لدى دخول النادي وكذلك أجهزة الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة، والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات، والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الواحد مع تعقيم الأماكن أولا بأول.

وتجهز شركة التسويق بنادي النادي العديد من المفاجآت للأعضاء فى أول يوم للعودة بعد جائجة كورونا التى تسبب فى توقف العديد من الانشطة الرياضية طوال الأشهر القليلة الماضية.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد افتتح الفرع الأول من سلسلة أندية النادى فى السادس من أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات البارزة فى مقدمتهم المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

ويضم نادى النادى العديد من المنشأت،14 ملعبا منها 4 خماسى، و4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و20 م.

Advertisements

ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية.

قرارات الحكومة بعودة الحياة