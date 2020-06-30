أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقى السفير العراقي بمصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقى السفير العراقي بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

وخلال الاجتماع، نقل سفير العراق تحيات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا أن دولة العراق تطلع الي عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتعزيز جوانب التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة وأن العراق يولى اهتمامًا كبيرا بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر.

وأشاد سفير العراق بما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفى فترة زمنية وجيزة، مؤكدًا أن ما حققته مصر في المجال الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعًا.

كما أشاد الدليمى بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا، مشيرا الي تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بروتوكولات علاج الكورونا، وفى إنشاء المستشفيات الميدانية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعبًا وحكومة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق فى هذا المجال.

وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق فى أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معربًا عن ثقته فى أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون فى كل المجالات ذات الأولوية لشعبى البلدين.

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