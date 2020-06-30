شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الإدارة المحلية بالنواب» عن ذكرى 30 يونيو: السيسي حمى البلاد من الخونة والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري وأهالي دائرة طوخ وقها، بمحافظة القليوبية، بذكرى ٣٠ يونيو.

وقال الفيومي في بيان له الثلاثاء، «سطرت ٣٠ يونيو والقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت بداية وطن قوي واعتلاء مكانه عالمية بين مصافي الدول، وأكدت أن مصر قوية بقيادتها وشعبها والاحتفاظ بعروبتها وقوميتها وأصالتها وحضارتها وتاريخها العريق ووحدتها الوطنية».

ووجه الفيومي، في بيانه، كل الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية على دعمهما لثورة الشعب وإرادتة الأبية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وتابع البيان «كل الشكر والتقدير والإعزاز والعرفان للبطل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى البلاد من سيطره الخونة والإرهابيين وعبر بمصر إلى بر الأمان سياسياً وإقتصاديا وإجتماعيا وأمنياً ولازال حتى الآن يخوض معركة البناء والتعمير والحفاظ على مستقبل البلاد وهويتها وتقدمها في كافة المجالات والدفاع عن حدودها الغربية والشمالية والشرقيه والجنوبية ويحافظ على حقوق مصر التاريخية في مياة نهر النيل العظيم وأنقذ مصر من مستنقع التفرقة والسقوط والإنهزام والإرهاب والعبور بها إلى دائره التقدم والحضارة والإزدهار أسوة بالدول العظمي والمتقدمة.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه قائلا: عاشت مصر حرة وعاش شعبها العظيم وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي، والله ولي التوفيق.

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