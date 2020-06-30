شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة مصابة بـ «كورونا» تلد جنينًا ميتًا في كفر الشيخ.. وأسرتها تعتدي على الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى كفر الشيخ العام، حالة تعدٍ من بعض الأهالي على طبيب بالمستشفى أثناء تجهيزه لولادة سيدة مصابة بفيروس كورونا ظنًا منهم في تأخره في عملية التوليد، وحررت إدارة المستشفى محضرًا ضد بعض الأهالي لتعديهم على الطبيب.

وشهد مستشفى كفر الشيخ العام أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت حامل في الشهر التاسع، وبعد أن تم أخذ المسحة لإجراء تحليل pcr لها ظهرت عليها أعراض الولادة.

وجرى التنسيق من قبل مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ ومستشفيات العزل لنقل السيدة إليها لإجراء عملية الولادة لها، وولدت السيدة وتوفي جنينها في الحال، وتم نقل السيدة إلى مستشفى العزل ببلطيم للعلاج.

وقال الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، لـ«المصري اليوم» إن مستشفى العزل بلطيم استقبل السيدة لتلقي العلاج اللازم، وأن هناك اهتمام كبير بمستشفى كفر الشيخ العام، بالحالات المشتبه في إصابتها بكورونا في العزل بالمستشفى، كما تتلقى المرضى بالاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان بعض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام قد قاموا بتحرير محضر شرطه برقم 5037 لسنة 2020م، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، لاعتداء أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا بالتعدي على الطاقم الطبي بالمستشفى بالسب والشتم والضرب، ظنا منهم تأخر الطاقم الطبي في إتمام عملية الولادة الخاصة بها.

وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم أول شرطة كفر الشيخ، من بعض أطباء المستشفى العام بكفر الشيخ ونائب إداري بمستشفى كفر الشيخ العام، بقيام أسرة مريضة بالتعدي بالضرب والشتم والسب عليهم.

وجرى حجز السيدة «٢٨ سنه- ربة منزل- مقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ»، بالمستشفى العام، للاشتباه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم أخذ مسحة لها، وتأكد إيجابية إصابتها عقب ظهور نتيجة التحليل، وأثناء إنهاء إجراءات نقلها إلى مستشفى العزل ببلطيم، شعرت بآلام وضع، وأثناء التجهيز لعملية الولادة، قام عدد من أقاربها بالتعدي بالشتم والضرب والسب على الطاقم الطبي وأحد أفراد الأمن الخاص بالمستشفى ظنا منهم تأخر الطاقم الطبي في عملية التوليد رغم استغاثة السيدة من آلام الوضع.

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وانتقل العميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي، رئيس المباحث إلى المستشفى، وجرى ضبط المتهمين، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، والسيطرة على الموقف، وتبين أن المتهمين أقدموا بالضرب والشتم على الطاقم الطبي اعتقادًا منهم وجود تقصير وإهمال من الطاقم الطبي والمستشفى.

وتحرر المحضر رقم 5037 لسنة 2020م، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.