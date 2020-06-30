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شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، وإستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، مشيراً أن قرارات التقنين تعد إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لإتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل إجمالي عقود التقنين إلى 429 عقد تقنين.
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