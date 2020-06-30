قنصل فرنسا تجري إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت جانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا في الإسكندرية، بروفة ميدانية كاملة داخل أحد فنادق المحافظة الثلاثاء للتأكد من الإلتزام بضوابط وإجراءات منظمة السياحة العالمية، ووزارة السياحة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال على المناسترلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السياحة بالإسكندرية، والذي رافق القنصل الفرنسي ايريرا، إن القنصل الفرنسي قامت بعملية إعاشة كاملة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق على الطبيعه ومعايشة الخطوات الفعلية بدأ من دخول الفندق، استلام الغرف وتناول الوجبات بالمطعم ودخول الشاطئ وذلك لنقل الصورة الواقعية المطبقة بالفنادق المصرية للسوق الفرنسي.

وأضاف، المناسترلي، أنها أفضل دعاية للتأكيد على تطبيق الاجراءات على الفتادق والمنشأت السياحية، ومدي تطبيق معايير السلامة.

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية