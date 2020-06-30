شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة العريش: تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادًا لامتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس جامعة العريش توفير جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لامتحانات نهاية العام، محددًا يوم 14 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق الامتحانات في مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور سعيد لافي، والدكتور حسن الدمرداش، نائبي رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات من أعضاء المجلس، وأمين عام الجامعة.. إلى جانب مديري المدينة الجامعية والإدارة الطبية والشؤون الإدارية وشؤون الطلاب والوافدين.

واستعرض الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة أمام المجلس قرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات نهاية العام وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما استعرض الإجراءات التي حددتها الجامعة والضوابط والقواعد الخاصة بإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين، وكذا الإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة موافقة أعضاء المجلس على تحديد يوم 14 يوليو المقبل كموعد لبداية الامتحانات في مختلف كليات الجامعة، على أن تُعلن الكليات عن جداول الامتحانات قبل انطلاقها بأسبوع، محددًا بها موعد إجراء الامتحانات ومكان انعقادها لإعلام الطلاب بها.

وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ الإجراءات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ومنع اصطحاب الطلاب لأجهزة التليفونات داخل اللجان، والموافقة على تأجيل الامتحانات للطلاب الراغبين في ذلك مراعاة لظروفهم الحالية.

وذكر أن المجلس قرر إعفاء الطلاب من نزلاء المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية خلال فترة الامتحانات.. على أن يتم تسجيل الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية من الطلاب المقيدين سابقًا فيها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قرر إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب إنهاء امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها الجامعة تتوافق تمامًا مع جميع الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة التعليم العالي والجهات الطبية، والتي توفر حماية كاملة للمشاركين في الامتحانات من طلاب ومشرفين.. وتتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومي للجان الامتحانات والمدن الجامعية.

من جانبه.. استعرض الدكتور عزت مرزوق قرارات اللجنة العليا للامتحانات بخصوص اتخاذ الإجراءات طبقا للقواعد المحددة من المجلس الأعلى، ومواعيد امتحانات كل كلية، وأعداد الطلاب في كل كلية والمقيمين في المدن الجامعية.

كما عرض أمين عام الجامعة متطلبات الإجراءات الوقائية والاحترازية من بوابات إلكترونية وأجهزة فحص وكشف حراري وتطهير وتعقيم ومواد التطهير والتعقيم والكمامات الواقية وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم توفير بعضها، وجار توفير الباقي قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

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واستعرض مدير المدينة الجامعية الأماكن المتاحة لإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات لمراعاة عدم التزاحم.

وعرضت مديرة الإدارة الطبية توفير متخصصين في الكشف الحراري والتطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديرية الصحة، وطالبت بتخصيص بعض الغرف في المدن الجامعية لاستخدامها كأماكن عزل الطلاب المشتبه فيهم لحين اتخاذ بقية الإجراءات بالتنسيق مع الصحة.

من جهتهم، عرض عمداء ووكلاء الكليات أعداد طلاب السنوات النهائية واحتياجاتهم من اللجان والإجراءات المتبعة، واقتراح المواعيد المناسبة للامتحانات.

من جهة أخرى، وافق المجلس على بعض الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشأن التنقلات والأجازات وغيرها.

كما وافق على تعيين 100 من طالبي التعيينات المؤقتة بالجامعة بواقع فرد واحد من كل أسرة، وكذا مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين نحو 4 آلاف فرد في وظائف مؤقتة بالجامعة.