شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعب الأطفال.. عاطل يهشم رأس شقيقه بشومة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة عقب قيام عاطل بالتعدي بالضرب على شقيقه باستخدام «شومة»، بسبب لعب الأطفال، وتمكن المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث مركز الشهداء من ضبط الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد قيام «ن. ف. ح. ا» 43 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية منشأة السادات التابعة لدائرة المركز، بالتعدي بالضرب باستخدام شومة على رأس شقيقه «ص. ش. ح. ا» 50 عامًا بالمعاش، وإحداث جرح قطعي بالرأس، وحالته خطيرة ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه الآخر أقر بتعدي المتهم على الشقيق الأكبر، بسبب مشاجرة حدثت أثناء لعب الأطفال، وتحرر المحضر رقم 5439 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.