شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعب الأطفال.. عاطل يهشم رأس شقيقه بشومة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت قرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة عقب قيام عاطل بالتعدي بالضرب على شقيقه باستخدام «شومة»، بسبب لعب الأطفال، وتمكن المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث مركز الشهداء من ضبط الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد قيام «ن. ف. ح. ا» 43 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية منشأة السادات التابعة لدائرة المركز، بالتعدي بالضرب باستخدام شومة على رأس شقيقه «ص. ش. ح. ا» 50 عامًا بالمعاش، وإحداث جرح قطعي بالرأس، وحالته خطيرة ولا يمكن استجوابه.
وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه الآخر أقر بتعدي المتهم على الشقيق الأكبر، بسبب مشاجرة حدثت أثناء لعب الأطفال، وتحرر المحضر رقم 5439 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
66,754
-
تعافي
17,951
-
وفيات
2,872
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب لعب الأطفال.. عاطل يهشم رأس شقيقه بشومة في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.