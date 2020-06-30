شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: تحليل تربة أكثر من 13 ألف فدان من غابات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة قامت بتحليل تربة ومياه ونباتات الغابات الشجرية للصرف الصحي، والتي تتجاوز مساحتها 13 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك من خلال معمل الشركة لقياس التحاليل الفيزيائية والكيميائية لأنواع التربة المختلفة بالغابات الشجرية للصرف الصحي.

وأوضح اللواء بدري- في بيان الثلاثاء- أنه جرى تحليل التربة والنباتات للغابات الشجرية بمراكز طما، وطهطا، والبلينا، وجهينة، وجرجا، وسوهاج، وغابات الكولا، وعرابة أبوالدهب، والهجارسة، وإدفا، ؤكدًا على تدعيم معمل تحليل التربة بالشركة بالأجهزة المطلوبة مثل جهاز قياس الأملاح، وجهاز «BH» لقياس الحموضة والقلوية، وجهاز قياس الفوسفور، وكذلك جهاز قياس الصوديوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى جهاز ميكانيكي لفصل مكونات التربة مثل الحصى، والرمل، والزلط، لتحليل التربة لمعرفة نسبة الملوحة والمادة العضوية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يجرى حاليًا إنتاج السماد العضوي من مخلفات هذه الغابات، ويتم تحليلها بالمعمل لتقدير المادة العضوية به واستخدامه لتحسين التربة.