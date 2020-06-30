شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تغتال أحلام مصريات هربن من الفقر للغربة (شهادات حية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت رحلتنا أشبه برحلات الفارين من الحرب، أو رحلات الهجرة غير الشرعية مسرعين باتجاه المطار وخلفنا العديد من الأحلام التى نسجها خيالنا، تقبلنا الغربة والابتعاد عن الأهل والأبناء ودفء العزوة آملين فى مستقبل أفضل، لكننا، ولأسباب مختلفة، ما بين «التفنيش» أو الاستقالة والعودة لظروف خاصة، أو لعدم توافر العمل، أو للخوف، كل من على الطائرة كان يحمل حكاية مختلفة يشترك فيها فقط الدراما.

لكن أكثر الحكايات التى علقت فى ذهنى كانت لنسوة مصريات يعملن فى مهن مختلفة ما بين عاملات فى مطاعم أو مدرسة أو ممرضة، ظنن أن الحياة ابتسمت لهن أخيرًا أخذن المغامرة أنفقن جزءا كبيرا من مدخراتهن ليسافرن، لكن سوء الحظ لعب دوره ببراعة فى إنهاء أحلامهن ليعدن من جديد محملات بآثار نفسية سيئة لن يتجاوزنها بسهولة، الخوف من الغربة والمرض والأوضاع الاقتصادية التى تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

■ أحلام رضوى وأميرة.. التى أجهضتها الكورونا

غرفة ضيقة بمرتبتين لا طعام سوى ما يجود به أبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان، لا نستطيع العودة إلى بلادنا.. واليوم نؤمن تمامًا بأن من مثلنا لا حق لهن فى الحلم طالما أن العدو الأول لنا هو الحياة التى تضن علينا براحة البال، قالت رضوى هذه الكلمات بحسرة إلى أميرة.

الثانية عشرة مساء رن هاتفى لم أعتد أن يتصل أحد بى فى هذه البلاد، بما فى ذلك أصدقائى فى العمل، نكتفى برسائل على فيس بوك أو واتس آب، فى بادئ الأمر لم أجب على الاتصال الأول، وفى المرة الثانية أجبت: «أنا رضوى: قالت صحفى فى مصر أعطانا رقمك لنتواصل معك بخصوص مشكلتنا».

قبل شهرين من ذلك التاريخ كانت رضوى وأميرة فى محافظتيهما «الشرقية والإسكندرية» على الترتيب لهما سابقة للسفر فى دبى عام 2016 للعمل فى أحد الفنادق لكنهما عادتا إلى مصر بعد أشهر قليلة، ثم تكرر الأمر إلى أن استقرت كلتاهما فى محافظتيهما.

قالت رضوى إنها تزوجت فرفضت السفر، بينما عادت أميرة إلى دبى لأنها لم تكن قادرة على الحياة فى الإسكندرية، بعد وفاة والدتها تزوجت عرفيا من مهندس مصرى مقيم هناك لكنهما انفصلا بعد فترة وعادت إلى الإسكندرية من جديد.

غابت الاتصالات بين الاثنتين على إثر خلاف قديم. قبل أن تجمعهما رسائل «فيس بوك» مرة أخرى، تواصلت رضوى مع أميرة شكت لها الحال، فى نهاية حوارهما اتفقتا على تكرار تجربة السفر من جديد ولكلتيهما حكاية مأساوية.

بعد عودة رضوى إلى محافظة الشرقية تعرفت على رجل يعمل سباكا، ارتضت أن تكون الزوجة الثانية، أنجبت ولدا وعانت كثيرًا من الإهانات والتعنيف والاضطهاد كزوجة ثانية، 3 سنوات كانت كافية لتطلب فيها الطلاق غضبت لكن لم يكن لها بيت تذهب إليه وهو ما اضطرها للبقاء فى بيت زوجها، أما أميرة فبعد وفاة أمها لم يعد هناك معنى لبقائها فى مصر أو هكذا تصورت، فاتفقت كلتاهما على تجربة السفر إلى سلطنة عمان.

بدأ كل منهما رحلة تدبير تكاليف السفر سياحة وهناك يمكنهما البحث عن عمل ثم الحصول على إقامة وهى طريقة الكثير ممن يسافرون للخليج يعرفونها جيدًا بعد شهرين من العمل فى المنازل والمحال والجمعيات والاقتراض من الأصدقاء، جمعت الاثنتان تكاليف الرحلة والإقامة ما يقرب من 40 ألف جنيه، ما يقرب من 1000 ريال عمانى، وهى كافية لشهر أو اثنين على أقصى تقدير، وفى فبراير الماضى حطتا الرحال فى صحار إحدى الولايات بمحافظة شمال الباطنة، سلطنة عمان.

فى صحار التقت الصديقتان بعجوز أردنى وافق على أن تعملا معه فى أحد المطاعم، استأجرتا شقة وبدأت الأمور تستقر قبل أن يضيق بهما الحال، كان راتبهما لا يتجاوز الـ 250 ريالا فقررتا الانتقال إلى مسقط، بعد نصيحة فتاة تونسية تعرفتا عليها فى صحار.

استجابتا لتشجيعها على أن الحياة فى مسقط أفضل فقررتا الذهاب، وربما تجدان فرصة أفضل للعمل، وفى الأسبوع التالى، تحديدًا 12 مارس، فوجئتا بعدد من القرارات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا: لا مقاهى ولا مطاعم إلا للطلبات الخارجية، تحولت مسقط إلى مدينة للأشباح بلا حركة ولا عمل وتحولت رضوى وأميرة إلى معزولتين لا تمتلكان أى أموال للعيش بعدما أنفقتا كل ما لديهما ولم تتحصلا على عمل، وفى نهاية مارس انتهت تأشيرات الإقامة، وتحولتا إلى مخالفتين.

كانت كلتاهما بحاجة إلى 500 ريال للعودة من جديد إلى مصر، خاصة أن الرحلات التى تعود من مسقط للقاهرة يتجاوز سعرها الـ 450 ريالا مع إقامة أسبوعين فى أحد فنادق مرسى علم و500 ريال أخرى لكل منهما بسبب المخالفات وإن كان يمكن تجاوز ذلك المبلغ مع التمنيات بأن يصدر السلطان العمانى مرسوما برفع كافة المخالفات، وهو ما حدث بالفعل لكن من أين يمكن أن يتوفر ذلك المبلغ فى ظروف كهذه.

أسبوع وآخر وثالث مع توالى التبرعات من المصريين فى سلطنة عمان لإعادة العالقين ممن لا يتمكنون من دفع قيمة الرحلة تحقق لكلتيهما ما أرادت، فى الثامنة صباحًا كانتا فى المطار.

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■ هدى.. أنا أربعينية لكننى كنت أحلم ببداية جديدة

كانت سلسلة الحكايات الغريبة والحزينه تتواصل، إحدى تلك القصص لمعلمة مصرية جلست فى المقعد المجاور إلى جانبى على الطائرة تبادلنا بعد دقائق الحديث لتحكى هى الأخرى مأساة جديدة لأحلام أحرقتها الكورونا.

«لقد جاوزت الأربعين بعامين قالوا إنه لا داعى للسفر فى ذلك السن لكننا حين نصبح أمهات نقدم كل شىء لدينا من أجل أبنائنا، لدى ابنتان أوشكتا على نهاية جامعتهما وابن فى كلية الصيدلة، كل ما أردته أن أؤمن لهم حياتهم كما أن والدهم معهم فلا خوف، عام أو اثنان أو أكثر ثم أعود».

أحلام عادية نسجتها هدى، ابنة محافظة الشرقية، فى خيالها لتبتلع بها مرارة الغربة والابتعاد عن أبنائها وزوجها، أحلام شكلت منها سلاحا فى حرب إقناع الأبناء والزوج بأن السفر ضرورة، كانت قد تلقت عرضًا للعمل فى إحدى المدارس الخاصة فى «بركاء» بسلطنة عمان فقررت أن تخوض التجربة.

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فى أغسطس من العام الماضى بدأت هدى (تعمل كمدرسة لمادة العلوم)، إجراءات السفر بعدما توصلت أخيرًا لاتفاق مع أسرتها بأنها ستجرب حظها عاما، الراتب جيد 300 ريال شهريًا ما يقرب من 12 ألف جنيه مصرى، يمكنها أن تعيش، تسكن فى سكن مشترك مع الإيجار والمعيشة قد يصل إلى 150 ريالا وتوفر 150، ويمكن أن تزيد دخلها بالدروس الخصوصية، بحسبة هدى أنها ستوفر 10 آلاف جنيه شهريًا، وذلك ساعدها فى إقناع أسرة لم تعد متوسطة الحال فى ظل غلاء معيشى كبير، الأبناء يحتاجون مصاريف عديدة والزوج موظف بسيط وراتب مدرسة لا تعطى الدروس الخصوصية لن يقدم أى شىء.

الثانية عشرة مساءً فى نهاية أغسطس لفظتها الطائرة فى مطار مسقط أنهت الإجراءات استقبلها كفيلها ليقلها إلى بركاء، حيث توفر المدرسة لها سكنا، فى الشهور الأولى سارت الأمور على ما يرام، شعرت بالراحة فى بلد هادئ، لم يكن ينقصها شىء، تقضى ساعات النهار فى المدرسة ثم تعود للسكن لتكمل باقى اليوم فى الحديث مع أبنائها والاطمئنان عليهم.

فى منتصف مارس أعلنت سلطنة عمان وقف الدراسة لتبدأ مأساة أخرى لا يستطيع وصفها إلا من عاشها، بنهاية الشهر اتصلت إدارة المدرسة بهدى لتتفق معها على سير العمل الفترة القادمة وقتها، فوجئت بتخفيض الراتب إلى 50% بسبب توقف الدراسة ما يعنى أنها بالكاد يمكنها أن تعيش بالراتب وربما تحتاج للسحب من مدخراتها أو الاقتراض من الأصدقاء، لكن ذلك لم يكن متاحًا أيضًا، فالجميع كان يعانى من نفس القرار.

قررت هدى أن تصبر حتى تمر الأزمة ربما تعود الأمور إلى طبيعتها، لكن الدراسة لم تعد ولا الراتب ثم قررت سلطنة عمان، فى 5 مايو، إنهاء العام الدراسى رسميًا بعد ذلك القرار، حتى النصف راتب لن يعود متوفرًا، أبلغت المدرسة «مدرسة العلوم» بنهاية عقدها وأن بإمكانها العودة إلى مصر.

لا طيران ولا راتب، مخاوف من شبح الكورونا والمرض والغربة والبعد عن الأبناء، كان على هدى أن تواجه كل هذه الأشباح وحدها دون أن تظهر لزوجها وأبنائها ما يثير قلقها، تواصلت مع المدرسة مرة وأخرى لكن فى النهاية لم تصل إلى حل حتى تذكرة العودة لم تحصل عليها.

لجأت هدى للسفارة المصرية والجالية، وقدمت طلبا للحاق بإحدى رحلات العودة إلى القاهرة لكنها لم تتمكن من اللحاق بها كانت تذاكر الرحلة الأولى تجاوزت الـ 450 ريالا وتصل إلى 500 أى ضعف الراتب الذى كانت تتقاضاه، لكن مع الرحلة الثانية فى 23 مايو كانت قد وفرت 400 ريال من مدخراتها ومن الاقتراض، تمكنت من حجز رحلة العودة إلى مرسى علم لتقضى أسبوعا فى الحجر الصحى قبل أن تعود لالتقاط أنفاسها من جديد فى أحضان أسرتها.

كاريكاتير

■ سلوى.. الهروب من ثنائية الغربة والكورونا

قبل 3 سنوات فقط تخرجت سلوى فى كلية التمريض، بعد عامين من العمل فى المستشفيات الخاصة، قررت أن تخوض تجربة جديدة، حصلت على عقد عمل فى سلطنة عمان وأنهت كل الإجراءات رغم صغر سنها ومعارضة فى البداية من أهلها، وكونها منتقبة إلا أنهم فى النهاية استجابوا لرغبتها، كما أن الحاجة كانت أكبر من الجميع.

رسمت سلوى أحلاما كثيرة على السفر إلى الخليج، بنت على راتبها الكثير من الخطط، فى يوليو الماضى وصلت إلى مطار مسقط للعمل فى أحد المراكز الخاصة بعاصمة سلطنة عمان، وكالجميع كانت الحياة طبيعية من المركز الصحى للسكن الذى توفر لها، لم تكن هناك مشاكل قبل أن تغزو أخبار الكورونا جميع البلاد.

تأثر المركز بالوضع الاقتصادى للسلطنة مع توقف الحركة تمامًا، خوف الناس من الذهاب للمستشفيات وغياب الموارد، تزايد الوضع سوءًا، أثر ذلك على راتبها الذى أصبحت تتقاضى 50% منه مقابل دوام شهر كامل باستثناء الإجازات الأسبوعية لكنها ارتضت بالوضع حتى فوجئت، فى منتصف مايو، بأن كفيلها يبلغها بنهاية تعاقدها وأنه غير مسؤول عنها بعد الآن حتى تذكرة عودتها إلى مصر لن يدفعها بسبب الظروف الحالية.

فى اليوم التالى ذهبت سلوى إلى المركز الصحى حصلت على مستحقات قديمة لها وعادت إلى السكن، كانت السفارة المصرية فى سلطنة عمان قد أعلنت عن رحلة يوم 23 مايو أرسلت أوراقها عبر الإيميل ومعها سبب الرجوع شرحت خلاله أنها تم تسريحها من العمل وأنها بمفردها هنا ولا أموال يمكن منها أن تنفق على نفسها والسكن، بعد يومين تواصلت معها السفارة وأبلغتها بالموافقة، وهى بدورها اتصلت بأسرتها لتحجز تذاكر سفر لها من الشركة لصعوبة الحجز من الموقع الإلكترونى.

مع دخولنا الممر المؤدى إلى الطائرة كان الجميع منشغلًا بنفسه، الكمامات على الوجه يحملن حقائبهن الكثيرة ترتسم على وجوههن راحة بأنهن سيعدن من جديد إلى الوطن رغم أحلامهن التى أجهضتها الكورونا، كل منهن يحمل حكاية وتفاصيل مريرة لا ذنب لأحد فى الوضع اللى هو فيه الآن، لكنها الجائحة التى لم تبق ولم تذر.