الأرصاد: طقس حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.. والقاهرة العظمى تسجل 36 درجة

نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يوليو 2020 في مصر، بما أننا خلال فصل الصيف حالياً فهذا يدل على تعرض جمهورية مصر العربية لموجات حارة خلال الصيف كله، وسوف نتابع معكم أول بأول حالة الطقس في مصر.

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة طقس حار في النهار لطيف في الليل، وسيسود على السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار، لطيف في الليل، في حين سيشهد الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار مائل للحرارة في الليل، مع نشاط للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 20 درجة.

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رفح العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

الغردقة العظمى 36 والصغرى 28 درجة.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 38 والصغرى 26 درجة.