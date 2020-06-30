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شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يكشف كواليس استئناف بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية.. فى موجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موجز الخليج 365 الذى قدمته الزميلة حور محمد، تفاصيل وكواليس قرارات الاتحاد الأفريقي، بعودة النشاط الرياضى واستكمال بطولتى دورى أبطال أفريقيا، وبطولة الكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل، باستضافة الكابتن عبد المنعم مصطفى "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي.
وشرح الكابتن شطة تفاصيل قرار الكاف بعودة النشاط الرياضى الأفريقي، وتوصيات اللجنة الطبية بالاتحاد لاستئناف البطولات الأفريقية في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، بتوفير أعلى معايير التباعد الاجتماعى الإجراءات الاحترازية، وتوفير الماسحات الطبية اللازمة للاعبين وأطقم الفرق بالكامل.
وأكد شطة، في موجز الخليج 365، أن تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات، جاء لضيق الوقت بإلغاء الأجندة الدولية للمنتخبات بشهر سبتمبر، كما شدد على قررات اللجنة الفنية باستكمال البطولات الأفريقية ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
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