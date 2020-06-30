شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إقلاع 38 رحلة من مطار القاهرة تقل 3236 راكبا إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة الدولى حالة من النشاط، غدا الأربعاء، تزامنا مع عودة حركة الطيران، حيث من المقرر أن تقلع من المطار 38 رحلة جوية، على مدار اليوم إلى وجهات مختلفة، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

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وأكد مصدر بمطار القاهرة الدولى، أنه من المقرر أن تقل ال 38 رحلة قرابة 3236 راكبا، من جنسيات مختلفة، لافتا إلى أن المطار اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

كان وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار قد أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.