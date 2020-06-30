شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: بيع أكثر من 700 تذكرة فى أول أيام افتتاح قصر البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة بيع أكثر من 700 تذكرة فى أول أيام افتتاح قصر البارون بعد الافتتاح الرسمى لقصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة أمس، توافد منذ صباح اليوم عدد كبير من مراسلى وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المحلية والعالمية من أمريكا والمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير القصر بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا لتاريخ حى مصر الجديدة. كما زار القصر عدد كبير من الزائرين والذى وصل إلى أكثر من 700 زائر.

جدير بالذكر أن القصر سوف يأخذ زائريه فى رحلة إلى الماضى حين بدأ البارون إمبان فى إنشاء حى مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفة فى اوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى لتعطى صورة حية عن حى مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة. ويضم القصر لوحات إرشادية هى أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حى مصر الجديدة، بالإضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة والتى يجب أن يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر .

والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكترونى شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حى مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمبانى والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة فى الحى فى ذلك الوقت. كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسى ألكسندر مارسيل الذى قام بتصميم القصر، بالإضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التى تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى التى تم وضعها بالحديقة لتعطى صورة حية عن حى مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتى تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زى العاملين بالطراز القديم والتى توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعى واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة. ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة. بُنى قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة.