شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تناقش إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثا، اجتماعاً، لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة «انكوم».

شهد الاجتماع الإشارة إلى تفاصيل مقترح إقامة مدينة طبية عالمية تضم مجموعة من المستشفيات فى كافة التخصصات، ومراكز الاستشفاء، والمنتجعات الصحية، لتقديم خدمات طبية متميزة وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى هذا المجال؛ لتكون مركزاً متميزاً للسياحة العلاجية، وتصبح معها العاصمة الإدارية قبلة علاجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسهم فى ضخ مزيدٍ من الاستثمارات بمنطقة مشروع الأعمال المركزية.

وطرح الحاضرون بعض التوقعات بشأن إمكانية نمو قطاع السياحة العلاجية فى مصر، وتحويل مصر إلى مركز طبى لهذا النوع من السياحة الوافدة من جميع دول العالم، والمقترحات الخاصة بالتنفيذ، ومن بينها تقديم تسهيلات للعائلات للإقامة الطويلة لتلقى الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وعرض نبذة عن المدينة الطبية المقترحة، التى من المقرر أن توفر خدمات رعاية صحية شاملة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الأفراد والشركات محليًا وإقليميًا لتعزيز الخدمات الطبية، عن طريق دمج التكنولوجيا والابتكار لرفع وتعزيز التشخيص والعلاج من أجل الصحة والوقاية من الأمراض.

ووجه مدبولى بالبدء فى الترويج للمقترح لدى الشركات العالمية المتخصصة فى إقامة وتشغيل هذا النوع من المدن الطبية المتقدمة، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتسهيلات الممكنة للشركات الراغبة فى تنفيذ هذا المشروع.