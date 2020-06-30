شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين برج العرب»: ضبط 9000 لتر سولار مدعم و2000 جونتي طبي مجهول المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات تفتيش مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وأسفرت عن التحفظ علي 9000 لتر سولار مدعم بأحد محطات الخرسانة بدون وجه حق.

كما تم ضبط أحد محلات الأمن الصناعى بدون ترخيص به ماسكات وجوانتيات مجهولة المصدر، وحرز أفراد الحملة عدد 4250 ماسك مجهول المصدر وعدد 2000 جوانتى طبى بدون مستندات وعدد 25 فيس بلاستيك مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام .